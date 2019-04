Uitslag stelling: Tap gewoon binnen water

Blokhuis maakt twee miljoen euro vrij, wat neerkomt op een vergoeding van twee derde van elk aangeschaft waterpunt. Een groep (47%) is het eens met de bewindsman, maar een evengrote groep (48%) is fel tegen het plan. Zo zegt een tegenstander: „De aanschaf kost scholen te veel geld. Dat kunnen ze beter besteden aan noodzakelijke dingen. Water komt tenslotte ook uit de kraan. Ik nam altijd water uit de klas mee naar buiten en ik kon het op de wc weer bijvullen.” Een ander stelt nuchter: „Water is ontzettend makkelijk te krijgen. Gewoon naar een willekeurige kraan lopen om een flesje te vullen, moeilijker en duurder moet je het niet maken.”

Ook is het merendeel van mening dat de kinderen niet met flesjes gaan buiten lopen en dat watertaps verspilling zijn; er zal wordt voornamelijk mee gespeeld worden, vrezen velen. Ook maken zij zich zorgen over vandalisme, hygiëne en legionella.

De meesten (58%) denken trouwens dat kinderen toch geen gehoor aan geven aan water drinken omdat ouders niet het goede voorbeeld geven. „Als de kinderen thuis gewend zijn water te drinken, doen ze dat elders ook”, stelt een deelnemer. De kinderen worden te veel verwend met zoete drankjes, klinkt het vaak in de reacties. Slechts 26% van de kinderen van de deelnemers krijgt thuis water te drinken en 18% krijgt limonade. Maar 59% van de respondenten bestempelt ons water als uitstekend. „Geef eerst die ouders eens goede educatie over frisdranken”, schampert iemand.

Scholen moeten sowieso niet verplicht worden om een watertap aan te brengen op hun schoolplein, vindt zeker twee derde van de deelnemers. „Watertappunten kunnen een goed idee zijn, de betutteling om dit af te dwingen niet”, luidt de kritiek.

Een voorstander van het plan vindt het juist een ’goed idee’. Maar een ander meent dat het wel ’een leuk plan’ is, maar twijfelt of het haalbaar is want ’waterdrinken is niet cool, frisdrank wel. Dan hoor je erbij’. „Prima idee”, stelt weer iemand anders, „mits hygiënisch aangelegd en beheerd, en er een stimulerend verhaal bij wordt verteld, dan komt het ding misschien tot zijn recht.”

Tegenstanders zijn minder erover te spreken. Zo stelt een opponent: „Het moet niet gekker worden met die snotneuzen. Er zijn binnen toch ook kraantjes? Dit zal zeker voor veel verspilling zorgen en dan beginnen ze daar weer over te zeuren. Water naar de zee dragen dus.” En een ander meent: „Goed bedacht, maar dit wordt natuurlijk een groot waterballet en in de winter een ijsbaan.”

Dat schoolpleinen ook na schooltijd worden gebruikt om te voetballen en te spelen wordt door 44 procent van de deelnemers ontkend. Bovendien geloven zij dat er geen gebruik wordt gemaakt van het drinkwater. „Leuk,”, zegt een respondent ironisch, „voor de hangjongeren, hebben ze ook iets te drinken.” Anderen beweren dat de meeste schoolpleinen na schooltijd gesloten zijn, dus die vlieger gaat helemaal niet op. „De minister slaat door in zijn gezondheidswaanzin”, tiert iemand, „Belachelijk, de hele dag water drinken, dat is pas ongezond.”