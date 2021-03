Brief 2 ’Samenwerking met België’

Dat gaat vele miljarden kosten en tientallen jaren duren vanwege wetgeving. Waarom zoeken we geen samenwerking met de Belgen? Direct over de grens bij Ossendrecht staat een kerncentrale in Doel. Die centrale heeft veel capaciteit maar moet wel gemoderniseerd worden. Waarom pakken we dat project niet samen met de Belgen op? Alle infradtructuur ligt er, de techniek is voorhanden en en er is genoeg koelwater aanwezig. Laten we als goede buren voor zo’n project gaan. En doe hetzelfde kunstje bij de kerncentrale in Tihange, vlakbij Luik. Misschien kan Luxemburg ook meedoen, dan past dat binnen het kader van de Benelux-samenwerking.

Arie Munnik

