Uiteraard is dat ook al veel te veel, maar ze zitten er dus een factor 20-100 naast. Wetenschap ’van de kouwe grond’ noemen ze dat. Gelukkig is er nog geen wet is aangenomen die ons verplicht om voor 2030 100 miljoen ton plastic minder afval te produceren. Dat maken we namelijk wel vaker mee, van die onmogelijke doelstellingen gebaseerd op wetenschappelijke aannames.

Rob de Jonge, Westervoort