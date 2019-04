’Met alleen havo kom je nergens’

En daar zit ook meteen de moeilijkheid: de aansluiting op vervolgopleidingen is verre van ideaal, zeggen veel bezoekers van Telegraaf.nl. Zo ook Mars0063: „De havo sluit slecht aan op het hbo en is veel te algemeen. Mensen met alleen havo komen moeilijk aan een goede baan, omdat het geen vakopleiding is.” Dat ziet ook Ernst4tg968: „De havo is een brede vooropleiding, daarna volgt nog een beroepsopleiding. (...) Vanuit de havo naar het hbo sluit vaak niet goed aan - je hebt geen technische kennis. Neem bijvoorbeeld engels, dat is wat anders dan technisch engels.”

"Na de havo kun je nog alle kanten op!"

Maar dat maakt de havo dus niet automatisch een matige opleiding. Integendeel, zegt Koertdenelzen280: „De havo is een prima opleiding! Veel jongens en meisjes die van de lagere school afkomen zijn vaak nog wat te speels om al te beseffen dat zo vroeg al je toekomst wordt vastgelegd. Na de havo kun je nog alle kanten op!”

Deborahvdn884 ziet dat laatste ook: „Mijn zoon is vorig jaar geslaagd voor de havo. Weliswaar een jaar blijven zitten in de vierde klas, maar alsnog was hij 17 toen hij het diploma op zak had. Nu zit zijn eerste jaar hbo er op en dat was prima te doen vanaf havo. Dus wat ons betreft is de havo nog steeds een prima leerniveau!”

Toch zijn er ook andere routes naar geschikte vervolgopleidingen en die zijn volgens een aantal reageerders veel beter aangesloten.

Pieter Katuin zegt bijvoorbeeld: „Waarom gaan we niet eerder naar beroepsgerichte opleidingen? Volgens mij is dit een veel betere weg.” De zoon van Wilkoklein switchte naar die route: „Mijn zoon is dit jaar overgestapt van havo 4 naar mbo 4. Op havo heb je veel vakken waar je later niks mee doet, maar wel op kunt blijven zitten of zelfs zakken. Overstappen was voor mijn zoon een geweldige zet. Doen wat je graag wil worden en geen vakken die je niet gaat gebruiken later.”

"Als ze er langer over doen dan de gestelde vijf jaar, dan is dat geen enkel probleem"

Maar waarom hebben zoveel jongeren dan zo’n moeite om de havo in vijf jaar succesvol af te ronden? Nou, omdat ze minder gemotiveerd zijn, in veel gevallen, zegt Rvanlubek889. „Veel kinderen moeten van hun ouders naar de havo. Als je het zelf wil, doe je ook meer je best.” En dan; wat geeft dat nou als de havo zes jaar duurt? Niks, vindt Boer Orgel: „Als ze er langer over doen dan de gestelde vijf jaar, dan is dat geen enkel probleem. Kennelijk is de doelgroep iets minder ambitieus dan de vwo’ers en is de doelgroep eerder afwachtend, neemt men meer tijd om goed om zich heen te kijken, zich ook wijs te maken buiten school. Geen enkel probleem. Bovendien vind ik dat pubers al veel te vroeg moeten kiezen wat ze willen worden en veel te vroeg met stapels verantwoordelijkheden worden opgezadeld.”

M. Jansen28 ziet wel een probleem in de instroom vanuit vmbo naar havo: „De overgang is te groot. Kinderen die na vmbo naar de havo gaan, moeten een te grote sprong maken naar een ander (hoger) niveau.” Dat kan kloppen, maar vanuit het basisonderwijs is de aansluiting ook niet altijd optimaal, zegt XieNix: „Je kunt het ook vanuit een andere invalshoek bekijken. Ouders van leerlingen in groep 8 pushen kinderen en leerkrachten om hun kind naar het havo te sturen, want vmbo... daar kun je volgens hen niets mee. Leerlingen worden getraind voor de Cito’s om maar een hoge score te oogsten. In de brugklas van havo/vwo blijkt al snel dat een kind het nauwelijks aan kan.”

Echter, welk systeem dan ook; het draait altijd nog om wat er in de klas gebeurt. Erbo64545: „Er moeten meer leerkrachten komen, die beter beloond worden, maar ook steun krijgen vanuit de leiding als ze leerlingen aanpakken. Drie kinderen van ons hebben de havo afgerond en hebben alle drie een prima toekomst, prima vervolgopleiding gedaan en een mooie en fijne baan gevonden. Het zit hem niet in veranderingen, het zit hem in de kwaliteit van de leraar die voor de klas staat.”