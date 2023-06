’Roekeloze uitspraak van president Biden’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bracht onlangs een bezoek aan China om de vele plooien een beetje recht te strijken. En het lukte zowaar, want de gesprekken waren ondanks de levensgrote verschillen van inzicht qua handel, Taiwan, Oekraïne etc., opbouwend.

Er zou zelfs sprake zijn van een toekomstig gesprek tussen president Xi Jinping en president Joe Biden. Dan helpt het niet als diezelfde Biden tijdens een toespraak Xi voor een dictator uitmaakt. Blinken zal door de grond gezakt zijn na al zijn massagewerk.

Maar tijdens het werven van fondsen doen presidenten, zeker met de presidentsverkiezingen in zicht, wel vaker roekeloze en stoere uitspraken.

Of het verstandig is, is een tweede!

Bas Overmars, Amsterdam