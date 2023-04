’Marktkooplui dupe EU-regels’

Laat Brussel eerst eens de standplaats in Straatsburg opheffen alvorens middenstanders schrik aan te jagen. Bovendien denk ik dat er grotere problemen zijn, die misschien ook landelijk opgelost moeten worden. Niet via het ontzettend dure ’EU-circus’. Laten de europarlementariërs uit hun ivoren toren komen en laten ze eens in gesprek gaan met deze ondernemers om een beetje realiteitszin te ontwikkelen.

A. van den Hoed, Huizen