’Wietproef gedoemd om te mislukken’

De ene dag komen alle nieuwszenders met alarmerende gegevens over de drugsscene in o.a. Amsterdam, en maken deskundigen zich grote zorgen over het verlies van controle hierover, de andere dag vertelt Ollongren blijmoedig dat de overheid een proef gaat nemen met het kweken van cannabis.

Alsof niet iedere cocaïne- en heroïnegebruiker begonnen is met wiet. Alsof er vorige week geen documentaire is vertoond over het volledig mislukken van zo’n experiment in Canada? Hoe dom kun je zijn?

Bert Osendarp