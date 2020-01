Brief 1 ’Praatjes voor de bühne’

En Broekers-Knol verwoordt het goed: „we gaan onderzoeken of het mogelijk is om de regels aan te passen”. Dit ’onderzoeken’ duurt minimaal een jaar. Vervolgens moet het rapport worden bestudeerd en dan gaan we kijken wat we er aan kunnen doen. U voelt hem waarschijnlijk al, het is geschreeuw voor de bühne en als de verkiezingen voorbij zijn, slapen we lekker verder. Helaas te triest voor woorden.

H. Gunderson, Hoofdddorp

