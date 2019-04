’Korting pensioen niet accepteren’

Maar eindelijk is het muntje bij de vakbonden gevallen en ook de metaalfondsen verzetten zich. Ze dienen met elkaar een lijn te trekken en een pact te sluiten om gezamenlijk in actie te komen.

Laat minister Koolmees weten dat de maat vol is. Door allerlei trucs de afgelopen twintig jaar is onder andere de rekenrente gewijzigd en door de ontnemingswet in tijdvak Lubbers en Kok is er 15 miljard uit de fondsen ’gestolen’ en het middenloonloon.

Het waardevast pensioen is ons door de neus geboord. Jongeren worden tegen de gepensioneerden opgezet onder het mom dat zij voor hen betalen, terwijl er 1500 miljard in de kassen van de pensioenfondsen zit. Het geld is van gepensioneerden, daar moeten ministers van afblijven.

De belanghebbenden moeten de ’zakkenrollers’ in het kabinet laten weten dat het thans menens is.

Rob v.d. Broek, Amstelveen