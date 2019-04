’Meer controle op miljoenenwoning’

Het gaat dus goed met Nederland, zeker als het totaal aantal huizen, duurder dan één miljoen in ons land, in één jaar met maar liefst 34% steeg naar 53.500. Tegelijkertijd kun je ook vaak lezen, dat bij invallen van de politie, regelmatig dure huizen, boten en auto's in beslag worden genomen.

Ik vraag me dan wel eens af, hoe al die miljonairs aan hun geld zijn gekomen en of daar geen luchtje aan kleeft. Natuurlijk, de goeden niet te na gesproken en dat zijn er ongetwijfeld velen.

Maar er zit nu eenmaal altijd kaf onder het koren. Zou het niet eens tijd worden -in een tijd waar ondermijning steeds meer aan de orde is- om bij zulke grote investeringen een onderzoek in te stellen met wat voor soort geld dat allemaal wordt gefinancierd?

Ik denk dan aan een soort Bibob-wet zoals die nu al jaren -en met succes- wordt gehanteerd voor de horeca.

Maar dan voor 'miljoenenwoningen’.

Jan Muijs