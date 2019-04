Wij hadden een hoge mobiele telefoonrekening van Vodafoon. Dus contact opgenomen. De medewerker zag dat er 112 gebeld was en ook véél vaker dan normaal. Dat klopte, want wegens een lichte beroerte van mijn vrouw was er erg veel gebeld. Medewerker stelde voor om rekening te halveren en een bos bloemen voor mijn vrouw. Geweldig! Siem van der Poll