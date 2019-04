’Scholing UWV-personeel moet beter’

Nu blijkt weer dat UWV niet alleen heeft liggen slapen bij de fraude met werkloosheidsuitkeringen bij Polen, maar ook enorm veel fouten maakt bij de beoordeling of iemand weer aan het werk kan. Zo blijkt uit een intern rapport dat de vakkennis veelal ontbreekt bij de arbeidsdeskundigen en één op de drie dossiers aanleiding geeft tot twijfel over de uitkomst. Misschien kan minister Koolmees in plaats van te investeren in meer toezicht eerst eens geld vrij maken voor opleiding van deskundige ambtenaren !

Bas Overmars, Amsterdam