’Krakers maken misbruik van rechtsbijstand’

Eind vorig jaar luidde minister Sander Dekker de noodklok: 400 miljoen euro per jaar aan uitgaven voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Mensen moeten daarom minder snel naar de rechter stappen. Een onafhankelijke instantie moet toetsen of iemand in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bekend is dat er in de krakerswereld gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde krakersadvocaten die werken op basis van toewijzing. Voordat het gekraakte ADM-terrein in Amsterdam werd ontruimd in januari 2019, heeft de eigenaar maar liefst veertien gerechtelijke procedures moeten voeren, het krakers collectief liet zich bijstaan door maar liefst zes verschillende gesubsidieerde advocaten. Als de krakers een zaak verloren gingen ze steevast in hoger beroep. Een verloren bestuurskwestie legden ze voor een de Raad van Staten en ze hebben zelfs getracht een cassatie zaak aanhangig te maken. Stuk voor stuk geldverslindende procedures. Dit gaat véél te ver, dit is misbruik maken van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Niels J. Kooijman, Amstelveen