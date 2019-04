Uitslag Stelling: Klimaatkolder nekt VVD

De VVD verraste gisteren vriend en vijand door in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei te pleiten voor veel strengere klimaatregels vanuit Brussel.

Alle EU-lidstaten, en dus ook Nederland, zouden in 2030 geen 40% CO2-reductie bereikt moeten hebben zoals afgesproken in Parijs, maar 55%. En dat terwijl in het omstreden klimaatakkoord van Ed Nijpels het streven op 49% ligt.

„De milieulat gaat steeds verder omhoog”, stelt een deelnemer. „Over de top, volkomen belachelijk. Hoe meer groene ideeën van de VVD, hoe eerder ze onder de groene zoden liggen als splinterpartij.” Een ander: „Vroeger was het een gezond verstand-partij waar ik graag op stemde, nu erger ik me mateloos.”

Onder anderen VVD-coryfee Hans Wiegel constateerde dat de klimaatkoers van de partij de achterban van de liberalen tot op het bot verdeelt. 41 Procent van de stellingdeelnemers denkt dat leden en kiezers de milieuplannen van het ’groenste kabinet ooit’ niet zullen accepteren. „Dit gaat de VVD de kop kosten”, schrijft een respondent. „Als het zo doorgaat loopt de partij helemaal leeg.” En: „Dit is een noodsprong. Alles om maar op het pluche te blijven.”

„De VVD is het slaafje van de klimaatlobby en sleept een heel land de afgrond in”, stelt een stemmer. „Hoe kun je in hemelsnaam een reductie afspreken met de hele EU als veel landen het geld hier niet eens voor hebben? In Frankrijk lopen duizenden mensen met gele hesjes aan die strijden voor hun centen en hier rooft de overheid de broekzakken van haar burgers leeg om wereldwijd een fractie minder CO2 uit te stoten. Wat een kolder is dat!”

Als Nederland nou maar het goede voorbeeld geeft, volgen de andere landen vanzelf, klinkt het ook (33%). „Opkomen voor het klimaat is buitengewoon urgent. Dat de VVD via het Europees Parlement de lidstaten wil dwingen tot meer CO2-reductie is extreem welkom. Rutte wil de bal nu bij Europa leggen, zodat hij zonder gezichtsverlies kan zeggen ’Europa wil niet’ dus wij hoeven ook niet, mooi staaltje gedraai!”

Anderen wijzen – in navolging van klimaatminister Wiebes – op de kansen die de energietransitie biedt. „Goed voor de werkgelegenheid. Een win-winsituatie.” Voor- en tegenstanders hameren erop dat de burger niet de dupe mag worden. „Belachelijk, hier moeten we van het gas af en in Duitsland krijg je geld toe. We worden kaalgeplukt met accijnzen, heffingen en belastingen. Laat de vliegtuigmaatschappijen en Tata Steel meer betalen, dat zijn de werkelijke vervuilers en niet Jan Kaas met zijn autootje. Plant bomen aan, in plaats van halve bossen om te hakken voor een paar windmolens. Wek energie op met hulp van getijdenstromingen of moderne thoriumcentrales.”

„Het is pertinent onjuist dat Nederland al het meeste zou doen aan het milieu”, benadrukt een deelnemer. „Steeds weer is er die aanname dat we het braafste jongetje van de klas zijn. Dat zijn we niet. We lopen achter en moeten ambitieus zijn om weer bij te komen. Goed dat de VVD haar verantwoordelijk wil nemen. Mijn kleinkinderen zijn er blij mee.”