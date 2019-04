’Sprong naar links gaat om de macht’

De VVD maakt een sprong naar links door de klimaateisen verder op te schroeven dan de EU wil. De VVD wordt hiermee een vriendje van GroenLinks. En het CDA en D66 gaan ook die weg op. Waarom?

Forum Voor Democratie (FvD) komt opzetten. Deze (grootste) partij moet met bovenvermelde coalitie buiten spel worden gezet. Het gaat om de macht. FvD (het gezonde verstand) zal moeten wijken. Het gaat niet om wat goed is voor land en volk, maar om de macht.

Mocht die coalitie mislukken, dan is er voor Rutte, als kampioen in klimaateisen, altijd wel een plek in de EU. Men prefereert daar mee- en voorlopers.

B.S. Engelbert, Assen