’Het is vier tientjes per Nederlander’

Han ten Broeke Ⓒ Dijkstra BV

Rutte heeft een goede deal gesloten. De coronacrisis gaat de eurozone tussen de 8 en 12 procent aan economische groei kosten. Om te voorkomen dat ons continent decennialang in de misère van een recessie wordt geduwd, werden de Europese leiders het eens over een coronafonds van 750 miljard euro. De Nederlandse weerstand hiertegen is minstens zo groot als ten tijde van de Griekse bail-out. De argumenten ertegen zijn dezelfde en grotendeels juist; het zuiden heeft nagelaten voldoende te bezuinigen en hervormen en dwingt nu solidariteit af bij het noorden, dat dit wel deed.