’Vraagtekens bij Efteling-act’

Sinds wanneer valt een act met brandende deken onder pret voor een dier? Wat vinden gezinnen van deze act? En de brandweer? Hoeveel tijd is er nodig voor de brandweer op de plaats van bestemming is? Ik kan alleen maar mijn wenkbrauwen fronzen bij deze act. Hopelijk is de act met brandende deken op de rug van een paard spoedig verboden. Kinderen kunnen dit nabootsen met de eigen hond en of paard... in eigen woning of stal! Is het dan ook toegestaan?

Irma Berendsen,

De Lutte