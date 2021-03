Brief 2: ’Met fouten toegeven kom je er niet’

Voor Mark Rutte en de VVD is het een gelopen race. Mark Rutte hoeft zich niet meer in te spannen. Aanblijven als lijsttrekker na de toeslagenaffaire kan blijkbaar gewoon. Campagne voeren is ook niet nodig. Beloftes of ferme standpunten zijn niet meer van deze tijd.

Samenwerking met de PVV bij voorbaat uitsluiten kan blijkbaar ook vanuit deze luxepositie. Maar met je fouten toegeven en leren van je fouten over de afgelopen 10 (!) jaar kom je er niet.

Hopelijk realiseert Rutte zich dat na de verkiezingswinst een zware taak op hem rust om Nederland uit de crisis te loodsen en de economie weer op gang te brengen. Rutte zal zijn uiterste best moeten doen om te voorkomen dat fouten (weer) worden gemaakt. Als de coronacrisis voorbij is, is ’sorry’ zeggen voor de dergelijke fouten niet meer genoeg.

Huub Kapel