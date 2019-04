’Vooral spijt vanwege de gevolgen’

Nooit gehad, geen seconde. Was dat wel zo geweest dan hadden zij al veel eerder hun ’spijt’ kunnen betuigen. Ik hoop dat de rechters daar in Tsjechië meer van deze wereld zijn dan de rechters hier. Geen 180 uur schoffelen in het gemeenteplantsoen of 180 uur borden wassen in een bejaardenhuis. Wel een behoorlijke gevangenisstraf die de daders voelen en die de Tjechische samenleving genoegdoening biedt.

Spijt van hun daden? Nee, spijt voor de consequentie van hun misdaden jegens een man die gewoon zijn werk deed en dat moest bekopen met een pak slaag van een paar dronken Nederlanders.

Laat Tsjechië ze lang opgesloten houden en geen gezeur svp van ’arme Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten’. Ze hebben daar met hun wangedrag zelf toe besloten en de keuze gemaakt. Hun weigering om een biertje van 2 euro te bestellen op het terras had veel voorkomen. Dan hadden ze geen spijt hoeven hebben.

Kees Lemmens, Huissen