De monteur dacht dat het aan de zwarte cartridge lag. Daar was een palletje van afgebroken. Ik hoefde niets te betalen omdat men het niet had kunnen oplossen, wel hadden ze alles nagekeken en schoongemaakt. Dank aan Forcys Computers en UwCartridgeWinkel.nl die mij later een nieuwe cartridge stuurde.

Jan Tigelaar