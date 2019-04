’Wederopbouw Franse zaak’

EU-president Donald Tusk roept 28 lidstaten op om te helpen bij de wederopbouw van de Notre Dame. Frankrijk kan het financieel zelf wel aan stelde hij, maar het zou een gebaar van solidariteit zijn. Inderdaad zonde van dit gebouw en betreurenswaardig dat het heeft kunnen gebeuren. Maar verder stel ik dat het een Franse zaak is. Op het moment dat wij brand hebben in het Rijksmuseum staat deze Tusk er niet. Frankrijk het land in Europa wat nooit ergens aan bij wil bijdragen maar wel overal van wil profiteren en de dienst wil uitmaken moet nu zelf maar eens op de blaren zitten. Misschien dat Mevr. Merkel dom genoeg is om alle Duitsers te laten opdraaien voor deze restauratie, dus ik zou het eerst daar eens proberen beste meneer Tusk. En anders uw eigen landgenoten, de Polen, al zal iedere Poolse restauratie werknemer worden tegen gehouden om mee te helpen aan wederopbouw. Nu maar hopen dat onze politici meer intelligentie hebben en dit dwaze idee afkeuren.

Peter de Quaack, Vlissingen