Uitslag stelling: ’Blaftaks niet van deze tijd’

Op 23 april aanstaande wordt een landelijk petitie tegen hondenbelasting aan de Tweede Kamer overhandigd. Het burgerinitiatief komt van Gary Yanover, die afschaffing van de hondenbelasting wil omdat hij vindt dat dit in strijd is met artikel 1 van de Grondwet. De initiatiefnemer heeft meer dan 40.000 handtekeningen verzameld om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Hij voelt zich niet gelijk behandeld omdat in de ene gemeente wel hondenbelasting wordt geheven en in de andere niet.

Dit ’discriminatie-argument’ wordt door veel respondenten begrepen. „Schaf de hondenbelasting af want nu heft de ene gemeente het wel en de andere gemeente niet. Afschaffen is het juiste middel”, klinkt het. En een andere tegenstander van de ’blaftaks’ valt bij: „Gelijke monniken, gelijke kappen. Dus of iedereen betalen en dat er in iedere gemeente hetzelfde mee gedaan wordt of afschaffen voor iedereen. En voor katten mag er ook best een heffing gevraagd worden. Die poepen ook overal buiten.” Het is namelijk veel baasjes van deze trouwe viervoeters een doorn in het oog dat kattenbezitters niet worden aangeslagen door gemeenten. „De kat poept heerlijk in de net geschoffelde plantsoenen en de eigenaar hoeft hier niets voor te betalen”, klinkt het verontwaardigd.

De taks stamt al uit de middeleeuwen toen er nog hondsdolheid bestond en er bijvoorbeeld gericht jacht werd gemaakt op zwerfhonden. Dit is voor velen ook een reden om te stellen dat de ’hondenbelasting niet meer van deze tijd is’.

Maar sommige hondenbezitters vinden niet zozeer de belasting erg, maar ergeren zich juist weer aan het gebrek aan faciliteiten in hun gemeente, zoals een tekort aan afvalbakken, poepzakjes en uitlaatveldjes. Zij vinden dat de gemeente de opbrengst van de blaftaks moet besteden aan deze faciliteiten en het geld niet moet storten in de pot algemene middelen. Zo moppert een boos baasje: „En als er dan toch hondenbelasting moet worden geheven, vraag dan 25 euro per jaar en besteed deze aan vuilnisbakken, bestemd voor hondenontlasting. Nu loop ik geregeld met zo’n gevuld zakje omdat er geen vuilnisbakken in de buurt zijn...” Overigens begrijpen velen dat ’poep op de stoep’ een grote bron van ergernis is. „Ik heb zelf een hond en ruim het netjes op. Ook nog eens met biozakjes. Ik erger mij rot aan de poep die mensen laten liggen en al helemaal op de stoep of de straat”, laat een hondenbaasje weten.

Toch is een derde van mening dat de belasting helemaal niet moet worden afgeschaft. Het discriminatie-argument dat Yanover gebruikt wordt door hen weer afgewezen: „Gemeenten hebben het recht om gemeentelijke belastingen te heffen. Daardoor verschilt de hoogte ook per gemeente. Hiertegen protesteren vanwege de ongelijkheid tussen gemeenten is zinloos, dan geldt dat voor alle gemeentelijke belastingen”, betoogt iemand, die de taks niet in strijd vindt met de Grondwet. Veel taks-voorstanders vrezen ook een ander effect: „Als deze belasting op de helling gaat, ben ik bang dat er een exorbitant aantal honden bijkomt.”