’Dit is belasting heffen over fictie’

De bank geeft elk jaar keurig de standen van de bankrekeningen aan, vermeldt de hoogte van de betaalde rente en het is eenvoudig om daaraan de winst van de eventuele beleggingen toe te voegen. En dus is vast te stellen wat er werkelijk aan rente is ontvangen.

Als de overheid het nodig vindt om ook dit te belasten – immers rupsje-nooit-genoeg – dan is dat op basis van deze gegevens eenvoudig te realiseren. De argumenten van de bewindslieden snijden dan ook geen hout, nog daargelaten of het rechtmatig is belasting te heffen over iets dat er niet is.

Reinier Voogd, Limbricht