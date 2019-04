’Rechtvaardigheid en politiek contradictie’

Voor de invoering van de rendementsheffing werd gewoon de rente belast conform de tarieven van de inkomstenbelasting. Daarnaast betaalden de echt vermogenden vermogensbelasting. Middels de zogenaamde renteseignering werden de banken verplicht de rente, dividenden, spaarsaldi en beleggingsvermogen aan de fiscus op te geven.

De fiscus heeft dus volledige inzage in iemands financiële positie en dus is het zonder meer mogelijk om een rechtvaardige belastingsheffing te bewerkstelligen. Maar rechtvaardigheid en belastingen/overheid is helaas een contradictie.

Het oude systeem leverde in de ogen van de politiek/overheid te weinig op en gaf bovendien geen stabiele inkomstenstroom. Met het heffen van een fictief rendement geeft dat een meer betrouwbare constante.

Rob Vermeulen, Gouda