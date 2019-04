’Elektrische auto loont alleen als lease’

En als straks dan al die subsidie zou wegvallen? Dan ging hij gewoon weer over op een brandstofauto. Want de zogenaamde voordelen als elektrische auto zijn dan niet heel erg groot meer. En zou het dus veel te duur worden.

Op vakantie moest hij een auto huren i.v.m. zijn caravan. En grote afstanden waren ook een crime. En voor het milieu dan? Dat is een issue, maar dat moeten we niet groter maken dan het is.

J. Elbersen, Veldhoven