Brief 3 ’Zege De Jonge flinterdun’

Ook buiten de partij. Een volksvertegenwoordiger die er is voor het volk en niet andersom. Integer en zeer vasthoudend. Het CDA heeft een grote kans laten lopen ook mensen aan te trekken die normaal niet op deze partij stemmen. Je kunt je bovendien afvragen hoe De Jonge ook binnen de partij geloofwaardig kan blijven. Zijn zege is immers flinterdun en steekt ongelofelijk af bij de zeer zelfverzekerde uitspraken van de winnaar. Buiten het CDA kan De Jonge niet in de schaduw staan van Omtzigt. Erbinnen trouwens evenmin.

Oane Jansen, Leeuwarden

