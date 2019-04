’FNV maakt meer kapot dan goed voor je is’

Het gaat om een grote groep mensen. Maar liefst 6% van alle werknemers werkt voor een minimum loon. Logisch, dat het bedrijfsleven niet staat te wachten op een dergelijke ingreep in het loon.

In plaats van te streven naar vaste contracten zal het aantal flexwerkers sterk gaan stijgen. Bovendien is niet uit te sluiten dat werkzaamheden zullen worden verplaatst naar het buitenland.

De weg van de gelijdelijkheid kent het FNV niet. Ze gaan er altijd met gestrekt been in. Krijgen ze hun zin niet? Staken is dan het enige wapen. Maakt niet uit wat voor schade bedrijven daardoor oplopen.

Ons land heeft ook dringend een pensioendeal nodig. Het was zelfs bijna zover, maar voor de FNV ging het nog niet ver genoeg. Als die deal er niet komt, betekent dit voor heel veel gepensioneerden korting op hun pensioen.

Het FNV moet zich eens meer gaan richten op datgene wat wel mogelijk en haalbaar is, want ze maken door hun starre opstelling vaak meer kapot dan goed voor je is.

Jan Muijs, Tilburg