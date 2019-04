’Waarschuw toerist via plattegrond’

Nu komen de meeste toeristen met het vliegtuig naar Nederland en dan gaan ze met de trein of bus naar hun accommodaties. Daar aangekomen ligt er in de meeste gevallen een infomap en een plattegrond van Amsterdam op hun te wachten.

De plattegrond wordt intensief gebruikt, kijk maar op een gemiddelde dag in Amsterdam en je ziet ze allemaal met zo’n kaart lopen. Is het dan niet de meest voordelige en logische keuze om de waarschuwingen in deze plattegronden af te drukken? Je kunt zelfs de binnenstad inkleuren met zones waar iets wel of niet mag.

Eigenlijk moeten toeristen al op stations en vlieghavens duidelijk worden gemaakt dat wangedrag in Amsterdam bestraft zal worden. Dan hoeven de stickers niet vervangen te worden nadat ze zijn weggesleten en zijn er alleen hier en daar wat borden nodig voor de échte probleemgebieden. Dus Amsterdam, laat je tanden zien want een opgevoede toerist is een prettige toerist.

K.D Rico, Amersfoort