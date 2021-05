Uitslagen stelling: ’Uitje wordt onbetaalbaar’

Bezoekers van evenementen, culturele instellingen en attractieparken moeten vanaf 1 juli een eigen bijdrage leveren aan de testkosten voor entree. Er wordt gesproken van een maximaal bedrag van 7,50 euro per persoon. Onacceptabel, vindt een aanzienlijke meerderheid van de deelnemers. „Dat tikt wel aan als je met enige regelmaat een uitje wilt doen”, luidt een reactie. Ruim driekwart vreest dan ook dat het vragen van een eigen bijdrage bovenop de toch al behoorlijke ticketprijs ongelijkheid in de hand werkt: „Tickets voor een attractiepark of museum zijn al duur. Hiermee onthoud je kinderen uit minder modale gezinnen de toegang tot evenementen” En: „Zo worden mensen die het al niet breed hebben benadeeld. Er is al genoeg tweedeling in de maatschappij.” Een van de deelnemers bevestigt dit: „Ben alleenstaande moeder. Driemaal 7,50 euro extra bovenop tickets is voor mij onbetaalbaar. Dan kunnen we dus niks meer doen.”

Andere tegenstanders verzetten zich vooral tegen het principe van de testsamenleving: „Ik wil niet leven in een testsamenleving. Die tests moeten alleen worden gebruikt voor mensen die symptomen hebben en niet voor gezonde mensen zoals nu het geval gaat zijn.” Bovendien moeten mensen met klachten toch gewoon thuisblijven, stellen velen: „Ik laat mij niet testen, voor iets wat ik niet heb. Als ik klachten heb ga ik naar de teststraat, dan plan ik geen bezoek aan het pretpark!”

Ook is er veel kritiek op het feit dat de overheid geld steekt in testevenementen en ondertussen de burgers laat betalen voor een toegangstest. „Van de zotte dat wij ons scheel betalen aan belastingen en dat de overheid daarmee experimenteert door een miljard uit te geven aan een onzinnige Fieldlab en dan van ons verlangt om zelf mee te betalen aan de toegangstest!” Daar denken velen net zo over: „Onze regering zou voornamelijk druk moeten zijn met het aanschaffen van grote hoeveelheden vaccins in plaats van het optuigen van randzaken zoals allerlei apps en een testsamenleving.”

Iemand die wel bereid is de entreetest zelf te betalen, brengt hier tegenin: „Zolang het virus er nog is zal je dit er voor over moeten hebben.” Een medestander voegt toe: „Het gaat hier om de volksgezondheid en als je het zo veiliger kan doen, moet je dat doen. Het aantal besmettingen laten oplopen is veel duurder.” Bovendien: „Zou men geen eigen bijdrage vragen, dan worden de kosten alsnog voor heel de Nederlandse samenleving doorberekend. Dat is unfair voor al die mensen die nooit naar concerten of festivals gaan.” Een ander denkt er net zo over en stelt: „De toegangsprijzen voor grote evenementen zijn al zo hoog dat die 7,50 er ook nog wel af kan.” Betalen voor testkosten voor een restaurant vindt de meerderheid wel ver gaan. Toch is dit volgens sommigen ook wel te doen: „Ga je uit eten, dan ben je met 2 personen, inclusief drankjes al snel 100 euro kwijt. Die extra 15 euro kunnen er ook wel bij.” We moeten dit nu eenmaal accepteren, stelt weer een ander: „Ik wil meer dan wat nu eigenlijk kan, dan moet ik ook daarvoor betalen.”