’Asielaanpak moet strenger’

Een paar zaken vallen daarbij op. Harbers houdt zich lang niet altijd aan onze eigen asielregels waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers keer op keer hoop krijgen op een definitief verblijf. Daarnaast nemen de Noord-Afrikaanse landen hun eigen onderdanen niet terug. Zet deze landen nu eens financieel voor het blok en kijk dan of ze blijven vasthouden aan hetzelfde standpunt. Doe in ieder geval iets, want op deze manier blijven we niet alleen het braafste, maar vooral ook het naiefste jongetje van de klas.

Jan Pronk, Beverwijk