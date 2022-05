Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Kinderen brandstof in bureaucratische machine van jeugdzorg

’Moet straks ook elke hondenbezitter een vergunning krijgen om zijn hond te laten poepen?’ twitterde Caroline van der Plas boos na het bericht dat koeien in Overijssel van de rechter een vergunning nodig hebben om lekker in de wei te grazen. Het zoveelste bewijs dat ons rubberentegelparadijs nooit af is, er kan altijd een zinloze regel bij om onze papieren werkelijkheid te vervolmaken.