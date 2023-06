’Aanpak van dierenleed ondermaats’

Weer is een varkensstal afgebrand waar honderden dieren in zaten, dit keer in Groningen. Het is gewoon schering en inslag, schrijft J.Verniers.

Dit fenomeen speelt al tientallen jaren, zolang is ook de discussie gaande om dit te voorkomen middels een waarschuwingssysteem, een soort van moderne sprinklerinstallatie. Maar ja, dat kost geld hè? Op de lange termijn denken en bedenken dat ze daarmee schade voorkomen en dus geld besparen doen deze boeren niet. Laat staan dat ze aan die dieren en hun welzijn denken. Welnee, ze zijn toch verzekerd. Dieren zijn ook in Nederland slechts dingen, levenloze producten voor de wet. Dat zie je terug bij dierenmishandeling. Hooguit komt er een boete uit voort. Het NVWA dat moet toezien op dierenwelzijn zal het een zorg zijn en de overheid laat al helemaal niets van zich horen. Die pakt nu boeren aan op stikstofproductie, niet om dit soort misstanden. De recente marteling van dieren in slachthuizen werd eerst onder de pet gehouden. Het NVWA was zo doortrapt dat ze die slachthuizen uit de wind wilde houden door ze niet bekend te maken en accepteerde wangedrag: omwille van economisch gewin. Schandalig. J. Verniers, Arnhem Gesprek van de dag Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.