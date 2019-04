’Ongedocumenteerden voldoen al niet aan voorwaarden’

Amsterdam is van plan 500 van deze mensen op te vangen en naast Buitenveldert te plaatsen in de Pijp. Stadsdeel Zuid zegt letterlijk: „Als wij de belangen van de ongedocumenteerden en omwonenden afwegen, komen we tot de conclusie dat de opvang kan, als er aan enkele voorwaarden wordt voldaan”.

Ik denk dan; welke voorwaarden? Zelf voldoen deze mensen al niet aan de voorwaarden omdat ze geen identiteitspapieren hebben, maar men weet dat je hier in Nederland toch wel geholpen wordt. Of je nu legaal of illegaal binnenkomt, dat maakt in principe niet uit.

Zelf wil ik de volgende vraag sstellen aan Stadsdeel Zuid: Ik ben al vier jaar bezig om terug te komen naar Zuid waar mijn roots liggen. Als ik mijn paspoort weggooi, kom ik dan ook in aanmerking voor opvang in de Pijp of Buitenveldert?

Cathy Stam-Gestman, Purmerend