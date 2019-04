’Bezuinigen op geestelijke zorg is risicovol’

Daar waar dit soort mensen in het verleden werden opgenomen in een inrichting alwaar zij 24/7 werden begeleid en zo nodig verzorgd, moeten ze nu zelf maar zien te aarden in deze maatschappij.

De begeleiding, zo je hiervan kunt spreken, beperkt zich vaak tot een bezoekje aan of van één of andere ’-loog’, die het drukker heeft met verslagen opmaken dan met het begeleiden van de patiënt.

Dat deze manier van werken ernstige risico’s meebrengt voor de leefomgeving interesseert de overheid niet. De bedoeling was en blijft bezuinigen op de uitgaven voor geestelijke zorg. Niet meer en niet minder.

De gelden die hiermee worden bespaard, worden uitgegeven aan of Brussel of het buitenland.

F. Heeffer, Uden