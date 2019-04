’Spreid voordeel elektrisch rijden’

Zo was het een aantal jaar geleden ook al financieel voordelig om te rijden in hybride plug-in-auto’s (o.a. Toyota Prius, Mitsubishi Outlander). Maar hoe sneller de financiële voordelen daarvan verdwenen, hoe sneller deze auto’s met duizenden tegelijk op containerschepen richting Oost-Europa verdwenen.

Veel gebruikers daarvan waren leaserijders in een hogere salarisschaal of de iets gefortuneerde landgenoten. Gewone burgers hadden, gezien de dure aanschafprijs het nakijken en konden vaak niet profiteren van deze gunstige fiscale belastingmaatregel.

Maar is het nu, en was het destijds niet slimmer geweest, wanneer we deze subsidiebubbel iets anders hadden ingevuld, door bijvoorbeeld het financieel subsidievoordeel in eerste vijf jaar op 35% in te schalen, en de resterende 65% op de resterende op de vijf jaar die daarop volgen.

Door deze maatregel komen de echte serieuze ’klimaatridders’ bovendrijven die echt met het milieu begaan zijn.

Mario Verhees, Asten