’Overheid in spagaat met Tesla-regeling’

Oké de subsidie is ruim, maar laten we de getallen erbij pakken. Van het wagenpark zit 5 tot 10% in de Tesla-categorie. Lang niet iedereen komt voor deze goudgerande regeling in aanmerking, alleen zakelijke rijders krijgen de jackpot.

Ik reed vroeger een Peugeot Partner bestel diesel, privé. Dat was al spotgoedkoop bij 30.000 km er jaar, en als ik hem op het bedrijf van mijn zoon had gezet, reed ik bijna nog 50% goedkoper, zeker als ik een nieuwe had gekocht.

Ik snapte toen wel waarom er zoveel van die bestel-diesels rondreden. Volgens mij bestaat die regeling nog steeds. Ben zeer benieuwd of die Tesla-regeling blijft. De overheid zit in spagaat. Misschien gaan we over vijf jaar weer fossiel rijden, want als dit een succes wordt dan moeten we in elk weiland een windmolen van meer dan 100 meter hoog neerzetten…

Dat zal leiden tot veel protest. Het koppelnet kan het waarschijnlijk ook niet aan en er ontstaat een woud van waslijnen door de natuur!

B. Bosse