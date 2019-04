’Geld Tesla-subsidie beter besteden’

Waarom worden er miljoenen verspild aan dit soort subsidies? Rijden in een elektrische auto is echt niet veel beter voor het milieu, want die elektriciteit moet wel worden opgewekt.

Wel vette subsidies opstrijken voor een Tesla, lekker interessant doen van ons belastinggeld. En dat via merkwaardige constructies die iemand bedenkt, maar waarvan niemand duidelijk weet hoe de berekeningen tot stand komen.

Waarom gaat hiet zoveel subsidiegeld heen, terwijl er voor zoveel andere zaken geld te kort is. Zorg met dat geld bijvoorbeeld voor onze ouderen zodat zij samen kunnen blijven in plaats van apart of besteed het geld aan de jeugdzorg, psychiatrie, meer geld voor de politie of verpleegkundigen etc.

Ik hoop dat de regering hier iets aan gaat doen!

Nel Kunkeler-Bakker