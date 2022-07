’Terechte boete voor ON’

Want de twee presentatoren van ON vragen totaal niet door, waardoor meningen als harde feiten worden gebracht en nepnieuws wordt verkondigd. En oh wee, als de grote baas Arnold Karskens aan tafel zit, dan worden er alleen maar zoete broodjes gebakken.

Dat neemt niet weg dat de NPO ook eens goed in de spiegel moet kijken; oud-NPO voorzitter Rijxman heeft tot tweemaal toe de gedragscode geschonden, zich totaal niet onafhankelijk opgesteld en belangen verstrengeld door onder andere met oud-staatssecretaris Dekker, die over de NPO centjes ging, op vakantie te gaan. Hopelijk legt het Commissariaat voor de Media een soortgelijke boete op, want: gelijke monniken gelijke kappen!

Bas Overmars