’Kromme tenen door stemflop’

Om de export van WW- uitkeringen, een punt waar veel Nederlanders zich zorgen over maken, een halt toe te roepen moest worden gestemd. Toch waren vijftien Nederlandse Europarlementariërs niet aanwezig: André Elissen (PVV) had last van de files, Marietje Schaake (D66) had niet ’op de radar’ hoe belangrijk het onderwerp was, Paul Tang (PvdA) haalde zijn schouders op en Dennis de Jong (SP) vindt het symboolpolitiek.

Dit zijn de mensen die u en mij vertegenwoordigen en daarvoor maandelijks een ruime vergoeding van duizenden euro’s en een verblijfsvergoeding van ruim 300 euro als zij bij vergaderingen aanwezig zijn. Als je een dergelijke functie in Europees Parlement ambieert, zorg er dan ook voor dat je je daadwerkelijk inzet. Het is dan ook niet vreemd dat de gewone Nederlander zich steeds meer afzet tegen de EU.

H. Suy, Clinge