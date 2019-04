’Verborgen miljarden zijn van ons’

De overheid heeft 3,6 miljard euro in allerlei potjes en fondsen gestopt, maar kan niet vertellen wat daarmee gebeurt. Niemand blijkt verantwoordelijk te zijn, aldus een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Het is kennelijk de gewoonte om belasting-en premiegeld op te potten, te beleggen en er spaartegoeden van aan te leggen, terwijl daarnaast wel jaarlijks onze lasten worden verhoogd.

Tijdens de Icesave-affaire bleek dat gemeenten, provincies (geld uit verkoop van publieke voorzieningen), onderwijsinstellingen, woningbouwcoöperaties etc. voor honderden miljoenen aan tegoeden hadden uitstaan in IJsland, allemaal gemeenschapsgeld dat niet werd ingezet!

Overal wordt belastinggeld opgepot, geld dat door de burgers is opgebracht en waar deze instanties nu mee speculeren in plaats van zinvol in te zetten. Diezelfde instanties in de publieke sector eisen nu bovendien extra miljarden voor politie, onderwijs e.d.

Hoogste tijd dat er een duidelijk en inzichtelijke plaatje van al dit (stiekem) opgepotte geld komt! Alvorens er nog één euro bijkomt, dient eerst al het opgepotte geld te worden ingezet waarvoor het ooit is verstrekt.

W. de Brouwer, Haelen