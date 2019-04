’Fout op fout bij ict-projecten’

Veel te vaak worden we met mislukte ict-projecten bij de overheid geconfronteerd. Typisch is telkens weer dat ze of te duur geworden zijn, een uitlopende deadline kennen of, wat nog veel erger is, dat ze de kwestie niet oplossen maar juist voor extra problemen zorgen.

Wat in het bedrijfsleven als een doodzonde zou gelden, wordt bij de overheidsinstanties steeds als normaal gezien, want de belastingbetaler betaalt.

Stel via een parlementair onderzoek vast wat de oorzaak is van dit zich steeds herhalende probleem en bepaal op basis van de bevindingen hoe en door wie dergelijke projecten voortaan aangepakt en uitgevoerd moeten worden.

Ger Lemmens,

Valkenburg