Brief 1 ’Bezem door top kliniek halen’

Dit wordt toegegeven door medewerkers van deze kliniek. De burgers in Den Dolder worden constant blootgesteld aan gevaren omdat men in de kliniek zelf blijft blunderen. Wanneer gebeurt er nou iets concreets om deze gebeurtenissen de kop in te drukken? Minister Dekker roept de directie van de kliniek op het matje maar één ding is duidelijk: de bezem moet flink door het bestuur van de kliniek gehaald worden!

Mevr. Brugman, Lelystad

Stem op deze brief

Of op één van de andefe brieven: