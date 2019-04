’Lage straffen en kleine pakkans’

Tijdens de vorige kabinetten met de VVD heeft de politiek het handhaven en toezicht op verkeersregels drastich uitgekleed.

Politiemensen waarschuwden jaren geleden meerdere malen in De Telegraaf voor de gevolgen. Veilig Verkeer Nederland heeft de afgelopen jaar herhaaldelijk aan de bel getrokken en gewaarschuwd voor de vele verkeersdoden.

De ANWB heeft gewaarschuwd, en nu de Vereniging van verkeersslachtoffers.

En ondanks dat het aantal doden in het verkeer weer is gestegen dat de overheid niets. Oh ja op punten waar de opbrengst het grootst is, flitscamera’s plaatsen. En dan niet vanwege de veiligheid, maar om de automobilist uit te melken.

Zolang blonde juffen en geknotte hipsters hun telefoon en appen belangrijker vinden dan andermans veiligheid, zolang de mentaliteit niet verandert, zal het aantal slachtoffers niet dalen.

Zolang de pakkans niet groter wordt en vanuit rechtszalen geen ander signaal uitgaat dan een paar uurtjes werkstraf bij dood door schuld in het verkeer, zullen automobilisten weinig boodschap hebben aan een dode meer of minder in het verkeer. Totdat het eigen gezin wordt getroffen.

De 678 verkeersdoden betekent 678 geliefden die niet meer thuis komen, maar geen mens die daar van wakker ligt...

Kees Lemmens, Huissen