’De vuile was van Michelle Obama’

Michelle Obama trad op in een bomvolle Ziggo Dome. Dat daarvoor diep in de buidel moest worden getast was voor velen geen probleem. Kaartjes van vier tientjes tot wel duizend euro.

Maar liefst twee uur lang vertelde zij over haar leven als presidentsvrouw. Niets was voor haar onbespreekbaar. Van problemen in haar huwelijk tot complicaties bij haar zwangerschappen. You name it!

Zitten we daar nu echt op te wachten? Door de grote opkomst voorziet zij kennelijk wel in een behoefte. Maar dan komt de aap uit de spreekwoordelijke mouw. Haar zojuist verschenen boek Becoming moet worden gepromoot. Ook voor multimiljonairs zoals zij en haar man moet de zon blijven schijnen en blijft geld nu eenmaal een belangrijke factor. Zelfs al moet je daarvoor alle vuile was buiten hangen...

Jan Muijs, Tilburg