Uitslag Stelling: Langer werken niet te doen

Uit onderzoek van pensioendenktank Netspar blijkt dat bijna de helft van de werknemers tussen de 60 en 65 jaar betwijfelt of ze hun werk lichamelijk wel kunnen volhouden. Daar staan de meeste respondenten niet van te kijken. In de reacties komen velen met eigen ervaringen. „Ik ben 64 en werk in de zorg. Ik krijg het er steeds moeilijker mee om dit zware werk te doen. Pijntje hier pijntje daar, knieën, rug en schouders.” Ook mensen onder de 60 maken zich zorgen, zoals deze stratenmaker van 54 jaar: „Ik werk buiten in weer en wind, al vanaf mijn 18e. Ik kan net werken van weekend tot weekend en moet dan echt twee dagen bijkomen. Alles doet zeer, en ik zou dit nog 13 jaar moeten volhouden?”

Lang niet voor iedereen geldt dat langer doorwerken zonder beperkingen mogelijk is, menen de respondenten. „Niet ieder beroep is hetzelfde. Stratenmaker of op kantoor zitten zijn twee heel verschillende dingen. En hoe iemand leeft is ook van belang. Mijn pa van 72 is veel fitter dan de meeste 60-jarigen”, zegt iemand.

Ook de werkgevers blijken hun werknemers niet zo lang te willen laten doorwerken als het kabinet wil. In Den Haag zouden ze deze zorgen wel eens serieuzer mogen nemen, vindt ruim 90 procent.

Velen denken wel dat de werkgever zich eerder zorgen maakt om de centen dan om zijn personeel. „Stel dat iemand ziek wordt. Dan moet twee jaar loon worden doorbetaald. Het is een kwestie van te veel risico voor de werkgever”, licht iemand toe. Een ander is bang dat de werkgevers ouderen ’gewoon willen dumpen’.

Volgens het onderzoek van Netspar doen werkgevers ondanks hun zorgen wel hun best oudere werknemers langer aan het werk te houden door o.a. flexibele werktijden en extra vrije dagen. De meeste respondenten hebben echter andere ervaringen. „Ik heb mijn seniorendagen moeten inleveren en ga dus langer werken, niet korter. Ook wordt verwacht dat ik de drukke periodes (schoolvakanties) opvang voor jongere collega’s.”

Het gros is het er niet mee eens dat mensen langer kunnen doorwerken omdat we gemiddeld steeds ouder worden en langer gezond blijven. „We worden ouder maar het werk verandert sneller en de werkdruk wordt steeds groter.”

Werkgevers zouden flexibeler op de situatie moeten inspelen door aangepast werk aan te bieden of de werkdruk te verlagen. „Wellicht kan deeltijdpensioen verlichting bieden. Met 60 jaar maximaal vier dagen werken; 62 jaar maximaal drie en 66 volledig pensioen”, oppert iemand.

De meerderheid wil dat er meer vaart wordt gezet achter de pensioenonderhandelingen. De vakbonden willen in ruil voor hervormingen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Een eis waar 85 procent zich in kan vinden. „Een mooie leeftijd om plaats te maken voor de jongere generatie”, aldus een respondent. Anderen vinden dat mensen met een zwaar beroep eerder moeten kunnen stoppen. „De AOW-leeftijd moet worden gekoppeld aan het aantal gewerkte jaren! Wanneer gaat de politiek dit nu eindelijk eens begrijpen?”