’Maatregelen voor oudere werknemers ouderwets’

Werkgevers nemen maatregelen om oudere werknemers aan het werk te houden, middels trainingen, flexibele werktijden of extra vrije dagen. Om met de flexibele werktijden te beginnen, stel ik mij zo voor dat het gaat om minder uren te werken.

Heel leuk, maar deze uren moeten door oudere werknemers zelf worden betaald. Dit betekent dus inkomstenderving. Vooral leuk als je als te maken krijgt met de winterwerkloosheid, zoals veel bouwvakkers, waardoor je een dusdanig lage WW-uitkering krijgt en onder het bestaansminimum terecht komt.

En dan de extra vrije dagen. Is het niet zo dat in heel veel cao’s de seniorendagen juist worden geschrapt, omdat oudere werknemers anders veel te duur zouden worden? Een conclusie die ook uw verslaggever Martin Visser al in diverse artikelen heeft getrokken. Want al deze maatregelen om oudere werknemers te ontzien, zouden niet meer van deze tijd zijn…

A. Klasen