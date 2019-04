’Boomkap verre van klimaatverbetering’

Zo voorkom je boskap en het is beter voor de CO2 reductie. Met verbazing las ik in het artikel van Nausicaa Marbe (Tel. 19/4) dat in Nederland ruim 30 biomassacentrales staan die hoofdzakelijk met pallets worden gestookt. Dit aantal zal zelfs worden verdubbeld.

Dag, eeuwen oude bossen, dag, CO2 opvangende bomen. Voor de nieuwe centrales trekt Wiebes 8 miljard uit, wat zijn we lekker klimaat verbeterend bezig.

Henk Keizer, Den Helder