Wij zijn net terug van een heerlijke tiendaagse vakantie in de Oekraïne, waar wij als peetoom en peettante de bruiloft van neef Andre en zijn bruid Marjana hebben bijgewoond. Oekraïners weten heel goed hoe een bruiloft gevierd moet worden. Eerst het officiële gedeelte in de orthodox-christelijke kerk met al zijn tradities en daarna twee dagen feest. Daarna had de bruid een heel programma voor ons bedacht en zo kregen wij de mooiste plekjes van het land te zien waar ze zo trots op zijn. Zo bezochten wij o.a. watervallen, een biermuseum, oude kolenmijnen , een legermuseum en de mooie stad Livv. Dankjewel voor deze trip!

Piet en Marian Berkhout,

Alphen aan den Rijn