Onrecht tegen Arib raakt ons allemaal

Afgelopen zondag was voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib Zomergast in het gelijknamige televisieprogramma. Wat als een mooie avond begon, waarbij Arib goed uit de verf kwam aan de hand van boeiende televisiefragmenten, ontaardde in een drammerig verhoor door interviewer Theo Maassen. Hij zou en moest Arib en de kijker duidelijk maken dat ze iets op haar kerfstok had qua grensoverschrijdend gedrag, dat ze aan zelfonderzoek moest doen en dat het er weinig toe deed dat ze niet mag weten wat de anonieme beschuldigers haar verwijten.