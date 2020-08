Ut lèk wel Bèroet, foeterde een ras-Hagenees zaterdag, terwijl hij keek naar het volledig verwoeste jeugdhonk aan het Jacob van Campenplein in de Schilderswijk. Een tikje theatraal, maar mensen maken nu eenmaal graag bijzondere vergelijkingen. Toen ik nog sportverslaggever was – vorige eeuw – riep een verzorger van een profclub eens over zijn eigen stadion, er werd fors verbouwd, dat het wel Krakau leek.